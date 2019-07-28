طلاب أتراك يهدون 200 يتيم صومالي ملابس العيد

أديس أبابا/ الخليج 365

أهدى طلاب جامعيون أتراك، ملابس العيد لـ 200 يتيم في العاصمة الصومالية مقديشو، في إطار "برنامج تبادل الخبرات" الرامي لترسيخ ثقافة العمل التطوعي العالمي لدى الطلاب الجامعيين الأتراك.

وزار الطلاب الأتراك، دار أيتام "كاديرا"، الذي رممته الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، حيث وزعوا ملابس العيد على 200 طفل يتيم..

بعدها توجه الطلاب إلى مستشفى "رجب طيب أردوغان"، والتقوا بالطاقم الطبي للمستشفى.

ويرمي "برنامج تبادل الخبرات" إلى بناء جسور الصداقة بين الطلاب في مختلف الجامعات التركية ونظرائهم حول العالم، ومشاركتهم في أنشطة تطوعية.

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ومن المرتقب أن يزور 500 طالب من مختلف الجامعات التركية، 35 دولة في إطار البرنامج، خلال الفترة المقبلة، للمشاركة في المشاريع التي تقوم بها "تيكا" في تلك الدول.

ويقام البرنامج بنسخته الثالثة، هذا العام بالتعاون بين عدة مؤسسات، على رأسها الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، ووكالة الخليج 365، ورئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى، والخطوط الجوية التركية، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي آر تي) ووقف شباب تركيا.

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