تركيا.. تحييد إرهابي مدرج ضمن "القائمة البرتقالية"

أنقرة/ محمد بوزتبه/ الخليج 365

أعلنت الداخلية التركية، أن أحد الإرهابيين الثمانية من منظمة "بي كا كا" الذين تم تحييدهم في وقت سابق الأحد، اسمه مدرج على "اللائحة البرتقالية" للمطلوبين للأمن.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، الأحد، أظهرت التحقيقات أن أحد الإرهابيين المحيّدين في ريف ولاية آغري هو "أوغور أصلان" واسمه الحركي "أغير".

وأضاف البيان أن أصلان مدرج على اللائحة البرتقالية مع رصد مبلغ 600 ألف ليرة تركية (نحو 105 ألف دولار) كمكافأة لمن يدلي بمعلومات عنه.

وتضم "قائمة الإرهابيين المطلوبين" في تركيا 5 قوائم فرعية هي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.

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وهذه القوائم تضم أسماء أشخاص مطلوبين من قبل السلطات بسبب انتمائهم لتنظيمات إرهابية يسارية وانفصالية، وأخرى تستغل الدين، ومنظمة "غولن".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الداخلية التركية تحييد 8 إرهابيين في إطار عمليات أمنية متزامنة استهدفت منظمة "بي كا كا" الانفصالية بريف ولايتي شرناق وآغري جنوبي وشرقي البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.