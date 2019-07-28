البرلمان العراقي يدعو الكويت لتشكيل لجان مشتركة بشأن إعادة الإعمار

العراق/ أمير السعدي/ الخليج 365

دعا رئيس مجلس النواب (البرلمان) العراقي، محمد الحلبوسي، الكويت إلى تشكيل لجان مشتركة لدراسة المشاريع الخاصة بإعادة إعمار العراق، من المنح التي خُصصت في مؤتمر الكويت الدولي والبدء بتنفيذها.

جاء ذلك، خلال لقاء الحلبوسي والوفد المرافق له، الأحد، أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح؛ لمناقشة سبل استثمار الأموال التي خُصصت لإعادة إعمار العراق، في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين.

وقال رئيس مجلس النواب العراقي، في بيان لمكتبه، إن الزيارة تأتي لمناقشة المشاريع الخاصة بإعادة إعمار العراق، خاصة في مجالات الصحة والتربية في المحافظات كافة.

وقدَّم الأمين العام لمجلس الوزراء والمحافظون عرضا للمشاريع التي تحتاجها المحافظات، منها ما يتعلق بالخدمات والبنى التحتية، ولا سيما المدن المحررة من تنظيم داعش الإرهابي.

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وفي فبراير/ شباط 2018، استضافت الكويت مؤتمر إعادة إعمار العراق، خرج بتعهدات لم تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار، تشكل نحو 34 بالمائة من الاحتياج الفعلي للبلاد.

وقدرت الحكومة العراقية، وفقا لدارسة أجراها خبراء عراقيون ودوليون، العام الماضي، الحاجة الفعلية لإعادة إعمار البلاد بـ88.2 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وتعرضت البنى التحتية (مشاريع الماء والكهرباء والمؤسسات الصحية والتعليمية والمؤسسات الخدمية) في المحافظات الشمالية والغربية، إلى دمار كبير على مدى 3 سنوات من القتال بين القوات الحكومية وتنظيم "داعش" الذي فرض سيطرته على ثلث مساحة البلاد.

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