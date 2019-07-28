مقتل مدني وإصابة 16 جراء تفجير في عفرين السورية

عفرين/ الخليج 365

قتل مدني وأصيب 16 آخرون، الأحد، في تفجير بمدينة عفرين، بريف محافظة حلب شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية، للأناضول، بأنه جرى تفجير دراجة نارية مفخخة، في منطقة مزدحمة بالمدنيين، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 16 آخرين.

واتخذت قوات الأمن المحلية تدابير أمنية في المنطقة التي وقع فيها التفجير.

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كما هرعت فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) لإخماد الحريق الذي نجم عن الانفجار.

وترجح قوات الأمن المحلية، احتمال وقوف تننظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي وراء التفجير.

وفي 11 يوليو/تموز الحالي، قتل 8 مدنيين وأصيب 35 آخرون، جراء انفجار صهريج وقود مفخخ في مدينة عفرين.



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