الآثار السلبية للتكنولوجيا الرقمية على نمو الأطفال وصحتهم

صحيفة الخليج الإلكترونية اليوم ، يكبر الأطفال والمراهقون على حد سواء مع التكنولوجيا التقليدية والحديثة. على الرغم من أنه من المعروف أن الزيادة في وقت استخدام التقنيات التقليدية مثل التلفزيون والمحتوى الذي تمت مشاهدته لهما آثار سلبية على نمو الأطفال وصحتهم ، فإن استخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة مثل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية ، والتي أصبحت أكثر انتشارًا في السنوات الأخيرة ، تنطوي على مخاطر صحية على حد سواء. ثبت من الدراسات. يُلاحظ أن الأطفال الذين يستخدمون الأجهزة التكنولوجية في وقت غير مناسب وتواتر وموقف مختلف يشكلون مخاطر صحية مثل مشاكل النمو ومشاكل العضلات والعظام والخمول البدني والسمنة ونوعية النوم. تستعرض هذه الدراسة الأدبيات المتعلقة بالمشاكل السريرية الناجمة عن استخدام التكنولوجيا الرقمية في الأطفال. من أجل تحسين الحياة الصحية للأطفال والمراهقين ، من المهم مراقبة مدة وتواتر ومحتويات استخدام الأجهزة التكنولوجية ، لتوفير النشاط البدني الكافي ، والتغذية الصحية ، والنظافة الصحية الجيدة للنوم ، والبيئة الاجتماعية المغذية. Advertisements بقلم أيوب الغيث

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