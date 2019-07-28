طالبات جامعة الملك خالد يختتمن برامجهم التدريبي بدبي

ابها

أنهت جامعة الملك خالد قبل أيام برنامجها التدريبي الذي إستهدف عدد من طالبات جامعة الملك خالد.

واحتضنت أكاديميه فوكس للاعلام بمدينه دبي الدورة التي استمرت لمده 45 يوما بمعدل 300ساعة تدريبيه للصحفي للشامل .

كذلك اشتمل البرنامج التدريبي على العديد من الدورات المتنوعة في مجال الاعلام بالاضافة الى زيارات للعديد من المؤسسات ؛ وعمل لقاءات مع شخصيات بارزة ذات خبره طويله في مجال الاعلام.

الجدير ذكره أنه كان من ضمن طالبات الجامعة الطالبة ” أروى عبدالله ” وهي أحدى منسوبات صحيفة الخليج الالكترونية .