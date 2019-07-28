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وفاة 75 شخصاً إثر الفيضانات في #بنجلاديش

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

لقي 75 شخصاً على الأقل حتفهم جراء فيضانات في بنجلاديش تسببت أيضاً في تضرر أكثر من ستة ملايين شخص في أنحاء البلاد.

وأفاد وزير إدارة الكوارث والإغاثة في بنجلادش إنامور رحمان، خلال مؤتمر صحفي في دكا، أن الضحايا لقوا حتفهم غرقاً أو بسبب صواعق البرق والانهيارات الأرضية الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار في بنجلاديش وفي الهند ونيبال أوائل الشهر الجاري.

وأضاف أن هناك 56 طفلاً من بين الذين لقوا حتفهم، وتضرر 28 مسكناً من بين 64 منطقة إدارية في أنحاء بنجلاديش جراء فيضان المياه.

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