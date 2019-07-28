وظائف_شاغرة للخريجين في شركة سار

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للخريجين، ضمن برنامج “رواد سار”، لحمَلة درجة البكالوريوس وما فوق، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

. الهندسة الميكانيكية.

. الهندسة المدنية والبناء.

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. هندسة الكهرباء والإلكترونيات.

. الهندسة الصناعية.

وأوضحت شركة سار أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 28 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 أغسطس 2019م.

وأشارت شركة سار إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج الوظيفي؛ يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا).