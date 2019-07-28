آل الشيخ: من يحاول إثارة البلبلة أو إزعاج الحجاج والتشويش عليهم آثم في الدنيا والآخرة

صحيفة الخليج الالكترونية

حذّر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ من التصرفات التي يقوم بها بعض الناس من محاولة التشويش وإثارة البلبلة بين الحجاج أو زعزعة أمنهم.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مكتبه بمحافظة جدة على هامش إطلاق حملة “الحج دعوة ومنهج قويم”، على أهمية التزام الحجاج بأداء شعيرة الحج بلا رفث ولا فسوق ولا جدال.

وقال آل الشيخ إن من يحاول إثارة البلبلة أو إزعاج الحجاج والتشويش عليهم، آثم في الدنيا والآخرة، مبيناً أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعدم إثارة مثل هذه الأمور إنما هو من منطلق أمر الله سبحانه وتعالى والقيام برسالته التي أوكلها الله إليه من جعل موسم الحج لعبادة الله فقط.

وأشار إلى أن الجميع يقع عليه واجب منع من أراد أن يسيء للحج، أو يقوم بأعمال تخالف ما أمر الله تعالى به، لافتاً إلى أن المملكة تقدم الجهود وتهيئ جميع الأسباب التي تهيئ للحاج الجو الروحاني الذي يستطيع من خلاله القيام بنسكه على الوجه الأكمل.