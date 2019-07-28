التجارة تقف على 7000 منشأة تجارية في #مكة والمدينة وجدة والطائف‎

صحيفة الخليج الالكترونية نفّذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار، خلال الأسبوعين الماضيين، جولات ميدانية لتفتيش 7162 منشأة تجارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف. وتضمّنت تلك المنشآت المستهدفة للتأكّد من وفرة المعروض بما يحقق احتياجات الحجاج؛ “محلات تجارية، مشاغل الذهب والمعادن الثمينة، محطات الوقود، معارض إطارات المركبات”. كما كشفت “التجارة “عن وفرة الكميات المعروضة من السلع والمواد الغذائية والتموينية في الأسواق والمراكز التجارية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتلك الواقعة على الطرق المؤدية للحرمين الشريفين.

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