توضيح من #حساب_المواطن بشأن تعويضات زيادة أسعار البنزين

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضح برنامج حساب المواطن، أن الدعم الذي يتم صرفه للمستفيدين المؤهلين يتضمّن تعويضهم عن فارق الزيادة في أسعار البنزين وتعرفة الكهرباء.

جاء ذلك في رد من البرنامج على استفسارات المستفيدين حول عدم زيادة الدعم المخصص بما يتناسب مع زيادة أسعار البنزين الأخيرة.

وأوضح البرنامج أنه يتم تعويض المستفيدين من خلال الدعم المُقدّم والذي يمثل فرق التكلفة ما بين السعر السابق والحالي حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغيير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية”.

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وأشار برنامج حساب المواطن، إلى أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي: (هنا).

يذكر أنه من المقرر أن يتم إيداع الدفعة التالية من الدعم يوم الثامن من أغسطس المقبل بدلًا من الموعد المقرر له وهو العاشر من الشهر الجاري بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك.