- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
شهدت العاصمة الرياض، حادثاً مروعاً، حيث أقدم شاب على إلقاء نفسه من أعلى الكوبري المعلق، وأسفر الحادث عن وفاته في الحال.
ووثق مقطع فيديو لقطات لجثة الشاب الذي سقط صريعاً من أعلى الكوبري، دون أن تتضح معلومات على الفور عن هوية الشاب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مصرع شاب ألقى بنفسه من أعلى “الكوبري المعلق” في #الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.