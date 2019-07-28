بالفيديو.. مصرع شاب ألقى بنفسه من أعلى “الكوبري المعلق” في #الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية

شهدت العاصمة الرياض، حادثاً مروعاً، حيث أقدم شاب على إلقاء نفسه من أعلى الكوبري المعلق، وأسفر الحادث عن وفاته في الحال.

ووثق مقطع فيديو لقطات لجثة الشاب الذي سقط صريعاً من أعلى الكوبري، دون أن تتضح معلومات على الفور عن هوية الشاب.