شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريق مشاة خافض لحرارة الجو فى مشعر منى × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد أمانة العاصمة المقدسة بالسعودية لإطلاق تجربة أول طريق للمشاة خافض لحرارة الجو، ورصدت صحيفة عكاظ السعودية معلومات حول الطريق.

- يقع الطريق بالشارع رقم (15) بمشعر منى والمؤدى إلى منشأة الجمرات والذى تم تنفيذه بالتعاون مع شركة يابانية متخصصة

- تم طلاء أسفلت الطريق العادى بمادة تساعد على خفض حرارة الطقس بمعدل يصل إلى حوالى 20 درجة عن بقية الطرق الأخرى أثناء ارتياد الطريق من قبل ضيوف الرحمن خاصة أيام التشريق ورمى الجمار

Advertisements

- تبلغ المساحة الإجمالية للطريق 3500 متر مربع فى كلا الاتجاهين

- تتواجد على جنبات الطريق صنابير مياه للشرب علاوة على وجود عدد من المحلات التجارية ذات الأنشطة المتنوعة

- تم تزويد الطريق بحساسات أرضية تحت الأسفلت تقوم بقياس درجة الحرارة كل 10 ثوان