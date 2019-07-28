شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تعتقل ثلاثة متهمين بينهم امرأة ينتمون لداعش فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، اعتقال ثلاثة متهمين بينهم امرأة ينتمون إلى تنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة ديالي.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) أن قوة من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تمكنت من القبض على ثلاثة متهمين في محافظة ديالي بينهم امرأة ينتمون لداعش.

وأوضح البيان أن المتهمين كانوا يحاولون خداع الشباب للعمل مع التنظيمات الإرهابية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والترويج للأفكار والأعمال الإجرامية، مشيرا إلى أنه تم التوصل إليهم وفقًا لمعلومات دقيقة من خلال المتابعة والتحري لمديرية استخبارات ديالي، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم.