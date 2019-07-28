شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الكويتى: جاهزون للحفاظ على سلامة المنشآت النفطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح، اليوم،الأحد، جاهزية القطاعات الأمنية للقيام بالمهام المنوطة بها، بما يضمن سلامة المرافق والمنشآت النفطية.

جاء ذلك خلال لقائه بالرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم والوفد المرافق له.

وبحث الجراح - وفقا لبيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية - عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآليات التنسيق بين وزارة الداخلية، ومؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها في مجالات التدريب الميداني والإجراءات الأمنية والوقائية.

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وأضاف - البيان - أن وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق عصام النهام، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، وقعا بروتوكول تعاون بين (الداخلية) و(البترول)؛ لرفع مستوى التعاون بين الجانبين.

وأكد النهام - وفقا للبيان - أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة الأمنية الكويتية، برفع مستوى التعاون مع الجهات الحكومية، لتحقيق تكامل الجهود وتبادل المعلومات.

وشدد على جاهزية الداخلية الكويتية الدائمة لحماية المنشآت الحيوية والنفطية، وتنفيذ كافة المهام والتدابير والإجراءات الأمنية والوقائية لدعم أمن الكويت.