شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: 997 ألفا و846 حاجًا وصلوا المملكة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 997 ألفا و846 حاجًا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات السعودية.

وبحسب صحيفة الرياض السعودية، أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (943.410) حجاج ، فيما قدم عن طريق البر (44.078) حاجًا , وعبر البحر (10.358) حاجًا، وذلك بزيادة (98.500) حاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (11%) تقريباً.