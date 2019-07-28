شكرا لقرائتكم خبر عن "القمامة ثروة قيمة".. مصانع إعادة التدوير فى دبى تستورد نفايات الدول الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت عضو المجلس البلدى بالكويت عن مصانع إعادة تدوير فى دبى تستورد النفايات، وبحسب صحيفة الرأى الكويتية، أعلنت عضو المجلس البلدى مها البغلى أن «مصانع إعادة التدوير فى دبى أصبحت تستورد النفايات من دول مختلفة، ومنها الكويت، بهدف إعادة تدويرها، وبيعها محلياً»، مبينة أن النفايات فى الكويت تعتبر عبئاً تتخلص منه عن طريق الردم والدفن.



وأوضحت البغلى، أنه "بعد زيارتنا لمصانع إعادة تدوير النفايات فى إمارتى الشارقة ودبى، ومن خلال اطلاعنا على التجارب الإقليمية والعالمية، فى ما يخص النفايات بمختلف أنواعها، تبين لنا أن معظم دول العالم أصبحت تتعامل مع النفايات على أنها ثروة قيمة تقوم عليها صناعات إعادة التدوير، كما أصبحت هناك بورصة عالمية لتداول النفايات".



وأضافت «أما فى الكويت فنحن نعتبر النفايات عبئاً نتخلص منه عن طريق الردم والدفن، وذلك يعتبر أولاً هدراً للموارد، وثانياً تعدياً على البيئة، وثالثاً هدراً لمساحات من الأراضى التى كانت صالحة لمشاريع سكنية وغيرها من الاستغلال العقاري»، مشيرة إلى أنه عندما أقدمت بلدية الكويت على طرح حلول لإدارة النفايات، كان خيار حرقها هو الأول، وهو خيار غير صائب، كما أن ردم النفايات خطأ، وحرقها بالكامل أيضاً ممارسة غير صحيحة.