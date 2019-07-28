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الجيش السورى يعثر على أسلحة وأجهزة اتصال من مخلفات المسلحين بريف درعا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثر الجيش السورى، اليوم الأحد، على أسلحة خفيفة ومتوسطة من مخلفات المسلحين بين بلدتى خربة غزالة والغارية الشرقية بريف درعا الشمالى.

وقال مصدر فى الجهات المختصة - وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" - إنه "بالتعاون مع الأهالى تم ضبط مستودع فى قبو أحد المنازل فى المنطقة بين قريتى خربة غزالة والغارية الشرقية يحوى رشاشات وبنادق آلية وذخائر متنوعة وأجهزة اتصال وقذائف هاون من عيارات مختلفة من مخلفات التنظيمات المسلحة".

وتتابع الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش السورى العاملة فى المنطقة الجنوبية والأهالى أعمال تمشيط وتفتيش المناطق السكنية ومحيطها والأحياء التى طهرها الجيش لرفع مخلفات المسلحين من عبوات ناسفة ومفخخات وألغام حفاظا على حياة المدنيين وتمهيدا لاستكمال عودة جميع سكانها إلى منازلهم.

 

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