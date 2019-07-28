شكرا لقرائتكم خبر عن وزير عمانى: السلطنة لا تتوسط فى التوتر المتصاعد بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان اليوم الأحد إن بلاده لا تقوم بأى جهود وساطة فى التوتر المتصاعد بمنطقة الخليج لكنها تجرى اتصالات مع "جميع الأطراف" لضمان استقرار الملاحة فى مضيق هرمز.
وقال الوزير يوسف بن علوى للتلفزيون العمانى بعد اجتماع مع مسؤولين إيرانيين فى طهران "لا نتوسط ولكن نحن فى هذه الحالة معنيين أكثر من غيرنا بضمان استقرار الملاحة فى مضيق هرمز لذلك نجرى اتصالات مع جميع الأطراف".
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