شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المغرب لدى تونس تلغى حفل استقبال بمناسبة عيد العرش حدادًا على السبسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت سفارة المغرب لدى تونس، حفل استقبال كانت تعتزم تنظيمه بمناسبة عيد العرش، وذلك على إثر وفاة الرئيس التونسى الباجى قايد السبسي.

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولى المغربية فى بيان لها نشره موقع إذاعة موزاييك التونسىى، بأنه تقرر إلغاء الحفل بأمر ملكي.

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وذكرت الوزارة أنه على إثر وفاة الرئيس الراحل الباجى قائد السبسى، وفى إطار تقاسم مشاعر الحزن والتعاطف مع الجمهورية التونسية، وتماشيا مع العلاقات الأخوية والاستثنائية التى تجمع البلدين، تقرر بتعليمات ملكية سامية، إلغاء حفل الاستقبال الذى كانت تعتزم تنظيمه سفارة المملكة المغربية بالجمهورية التونسية، وذلك يوم الثلاثاء 30 يوليو 2019 بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش المجيد".

وتوفى الرئيس التونسى، يوم الخميس الماضى، عن عمر ناهز 93 عاما، ودفن أمس السبت فى جنازة مهيبة تواجد فيها عدد من الرؤساء والمسؤولين.