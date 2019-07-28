إسبانيا تدعم دول الساحل لمكافحة الإرهاب والتطرف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سفير المملكة الإسبانية المعتمد فى موريتانيا، خيسوس سانتوس آكادو، استعداد بلاده لدعم مجموعة دول الساحل الخمس، فى محاربة الإرهاب والتطرف العنيف. وقال السفير الإسبانى خلال ندوة بنواكشوط، نقلتها صحيفة "صحراء ميديا" تحت عنوان ” النوع والوقاية من التطرف العنيف فى دول الساحل” أن بلاده مستعدة لمواكبة جهود مجموعة دول الساحل فى محاربة التطرف العنيف وأشكال الإرهاب التى هى أكبر عائق فى وجه التنمية. Advertisements وأشاد السفير بما سماه جهود موريتانيا للمحافظة على الأمن فى منطقة الساحل. ونظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الموريتانية، بالتعاون مع الأمانة الدائمة لمجموعة دول الساحل، ورشة تكوينية لصالح مجموعة من نساء المنطقة، تضمنت عدة عروض حول مخاطر التطرف العنيف، وأنجع الطرق لمشاركة المرأة فى الحماية من العنف.

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