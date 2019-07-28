شكرا لقرائتكم الرئاسة الفلسطينية تثمن مواقف السعودية وتدين التشكيك بدعمها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - رام الله - «الحياة» | منذ ساعتين في 28 يوليو 2019 - اخر تحديث في 28 يوليو 2019 / 17:05

ثمنت الرئاسة الفلسطينية مواقف المملكة العربية السعودية المشرفة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، في كل ما تتبناه من مواقف وما تقدمه من دعم شامل لفلسطين والقدس الشريف.



وأدانت في بيان صحافي اليوم (الأحد)، بأشد العبارات الأصوات النشاز التي تشكك وتتطاول على الأشقاء العرب الذين وقفوا ويقفون دوما داعمين لقضية الشعب الوطنية وصموده على أرضه، محذرة كل الأصوات المشبوهة من تشويه تضحيات الشعب وصورته وصورة الأشقاء الناصعة.

وتوجهت الرئاسة الفلسطينية، إلى الأشقاء العرب بالشكر والعرفان والتقدير على مواقفهم التاريخية الصلبة في احتضان الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.