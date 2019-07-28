قارب كوري شمالي يدخل المياه الكورية الجنوبية

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محمد عثمان - الرياض - سيول - أ ف ب - | منذ 3 ساعات في 28 يوليو 2019 - اخر تحديث في 28 يوليو 2019 / 15:28

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن قارباً كورياً شمالياً على متنه 3 أشخاص، دخل المياهَ الكورية الجنوبية واقتيد إلى مرفأ.



ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة في سيول إعلانها أن القارب الخشبي عبر مساء السبت الخط الذي يمثّل الحدود البحرية بين الدولتين في البحر الشرقي، المعروف أيضاً باسم بحر اليابان. وأضافت أن القارب ومَن عليه اقتيدوا إلى ميناء عسكري كوري جنوبي، على أن يُفتح تحقيق في الأمر. ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة في سيول إعلانها أن القارب الخشبي عبر مساء السبت الخط الذي يمثّل الحدود البحرية بين الدولتين في البحر الشرقي، المعروف أيضاً باسم بحر اليابان. وأضافت أن القارب ومَن عليه اقتيدوا إلى ميناء عسكري كوري جنوبي، على أن يُفتح تحقيق في الأمر. في حزيران (يونيو) الماضي، عبَرَ قارب صيد كوري شمالي، على متنه 4 رجال، الحدود البحرية بين الكوريتين، ورسا في الشطر الجنوبي. وأُعيد آنذاك اثنان من البحّارة إلى الدولة الستالينية، فيما طلب الاثنان الباقيان اللجوء إلى الجنوب.



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