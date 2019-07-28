شكرا لقرائتكم مادورو يلوّح باعتقال نواب معارضين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كراكاس - أ ف ب - | منذ 3 ساعات في 28 يوليو 2019 - اخر تحديث في 28 يوليو 2019 / 15:19

لوّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو باعتقال مؤيّدي إعادة البلاد الى معاهدة التعاون العسكري بين الدول الاميركية، والتي أقرّها البرلمان الخاضع لسيطرة المعارضة.



ولمّح الى اعتقال نائب رئيس البرلمان إدغار زمبرانو في أيار (مايو) الماضي، الذي سحبت سيارته شاحنة-رافعة الى مقرّ أجهزة الاستخبارات، قائلاً: "هذه هي رافعة غونزاليز لوبيز (مدير أجهزة الاستخبارات)، الرافعة جاهزة وتخرج للبحث عن المجرمين الذين يتمنّون غزو فنزويلا. العدالة! العدالة!".

وتلا قرار محكمة العدل العليا، التي ألغت الجمعة الاتفاق التشريعي الذي صوّت عليه النواب لإعادة فنزويلا إلى المعاهدة التي انسحبت منها فنزويلا عام 2013.

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وصوّت البرلمان الثلثاء على إعادة البلاد الى "معاهدة البلدان الأميركية للمساعدة المتبادلة"، بعد 6 أشهر على تنصيب رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا. ويندرج قرار النواب بإعادة فنزويلا إلى المعاهدة في إطار حملة غوايدو لعزل مادورو، إذ يتهمه بأنه "مغتصب سلطة"، معتبراً أن إعادة انتخابه عام 2018 كانت مزوّرة.

ويرى زعيم المعارضة أن قرار البرلمان سيتيح إقامة "تحالفات دولية" من أجل "الدفاع عن الشعب والسيادة".

وتنصّ المعاهدة التي أُقرّت عام 1947 على أن هجوماً مسلحاً على دولة أميركية تشنّه دولة أخرى، يُعتبر بمثابة اعتداء على كل دولها التي تتعهد مواجهته معاً.