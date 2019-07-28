شكرا لقرائتكم الإعدام لهولنديين دينا بجريمة قتل مغربياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مراكش (المغرب) - أ ف ب | منذ 23 ساعة في 27 يوليو 2019 - اخر تحديث في 28 يوليو 2019 / 14:18

قضت محكمة مغربية مساء أمس (الجمعة)، بإعدام مواطنين هولنديين دينا بالقتل العمد، على خلفية إطلاق نار أودى بشاب واسفر عن اصابة شخصين عام 2017 في مدينة مراكش، بحسب ما أفاد دفاع الطرف المدني السبت.



وقال المحامي عبداللطيف احتيتش لوكالة فرانس برس، إن غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بمراكش (جنوب) قضت بإعدام المتهمين الهولنديين، وإدانة 15 شخصاً آخر على صلة في الجريمة بأحكام بالسجن راوحت بين 20 عاما وثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.

ويصدر القضاء المغربي أحكاماً بالإعدام على رغم أن تطبيقها معلق عمليا منذ 1993، وتطالب جمعيات حقوقية بإلغائها.

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ويمثل احتيتش عائلة طالب في كلية الطب (26 سنة) قتل من طريق الخطأ عندما أطلق الهولنديان النار على رواد مقهى في حي راق وسط العاصمة السياحية للمغرب، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.

وكان المتهمان اللذان اعتقلا إثر الحادث يستهدفان مالك المقهى، الذي دين بدوره بتهم منها الاتجار في المخدرات بحسب احتيتش.

وأوضحت السلطات المغربية حينها أن الأمر يتعلق "بتصفية حسابات شخصية" مرتبطة "بشبكة إجرامية ذات امتدادات في بعض البلدان الأوروبية".