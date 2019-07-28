بالفيديو والصور... عرس جماعي لجرحى الجيش السوري

ونقلت صفحات التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات قالت إنه لعرس جماعي لعدد من جرحى الجيش السوري تكريما لبطولاتهم. وذكرت أن الاحتفالية حصلت في مخيم "أبناء الوطن صناع النصر" في منطقة مصياف في ريف حماة الشمالي. Advertisements وشهد الحفل مقطوعات غنائية وفنية وأرتدى العرسان الزي العسكري فيما عمت أجواء من الفرح على المكان. ويذكر أن سوريا شهدت عدد من الأعراس الجماعية لجرحى الجيش السوري، وأصبحت هذه الفعاليات تعتبر حدثا إيجابيا من الناحية الاجتماعية، فهي من ناحية تعتبر تكريما لبطولات جرحى الجيش السوري، ومن ناحية أخرى فهي تسهل عملية الاحتفال بالزواج لعدد منهم بما تقدمه من أمور وإجراءات.

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