ليبيا… حكومة الوفاق تتهم الجيش بقصف مستشفى ميداني جنوب طرابلس

القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان نشرته الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الأحد 28 يوليو/ تموز.

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وقال البيان: "يدين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني استهداف القوات المعتدية على العاصمة للمنشآت المدنية، وكان آخرها ما وقع، أمس السبت، من قصف جوي لمستشفى ميداني جنوب العاصمة طرابلس".

وأضاف بيان الحكومة: "أسفر القصف عن استشهاد 5 أطباء، ومسعفين، وإصابة 8 من الطاقم الطبي بجروح".

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وتابع: "هذا الاستهداف للمستشفيات والمنشآت المدنية أصبح ممنهجا، ويعد وفقا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان جرائم حرب".

وشددت حكومة الوفاق الليبية، على أن "الجهات المختصة بحكومة الوفاق ترصد وتوثق ما وصفته بـ"الجرائم" لتقديم مرتكبيها ومن أعطى الأوامر بتنفيذها للقضاء المحلي والدولي"، داعية المجتمع الدولي "لتحمل مسؤولياته".

يذكر أن العاصمة الليبية طرابلس تشهد اشتباكات عسكرية في مناطق متفرقة، وذلك منذ إعلان قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عن إطلاق عملية عسكرية لاستعادة العاصمة الليبية طرابلس.