راقب العديد من المواطنين السوريين العرض من الشاطئ وشاهدوا مهارات البحارة الروس.
وشارك في العرض، الغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء "ستاري أوسكول" والفرقاطة "أدميرال غريغوروفيتش" وسفينة الدورية "بيتليفي" وسفن صاروخية صغيرة من طراز "فيليكي أوستيوغ" و"أوغليتش" بالإضافة إلى الزوارق والقوارب.
وانضمت الطائرات إلى الاحتفال أيضا من قاعدة حميميم بينها قاذفات "سو-24 إم" ومقاتلات متعددة الوظائف "سو-34" ومقاتلات "سو-35" والمروحيات "مي-8" و"مي-35 إم".
وخلال الحدث تم تكريم البحارة على متن الفرقاطة "أدميرال غريغوروفيتش" الذين تميزوا في أداء مهامهم في البحر المتوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الاحتفال بعيد القوات البحرية في طرطوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.