دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة لجهاز GALAXY TAB S6 اللوحي مع حافظة لوحة مفاتيح ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت تسريبات مصورة جديدة عن جهاز GALAXY TAB S6 اللوحي المنتظر الإعلان عنه قريباً من سامسونج والذي يظهر في الصور مع حافظة لوحة مفاتيح.

يعد جهاز GALAXY TAB S6 اللوحي أحد إصدارات سامسونج من الأجهزة اللوحية المميزة الذي يعلن عنه خلال الفترة القادمة، حيث تشير بعض التوقعات إلى خطط العملاق الكوري للكشف عن هذا الإصدار خلال فعاليات مؤتمر Note 10 الذي يعقد في 7 من أغسطس.

جاءت التسريبات المصورة الجديدة لجهاز GALAXY TAB S6 عبر Evan Blass، لتكشف عن تصميم الجهاز المميز باللون الرمادي، مع إكسسوار لوحة مفاتيح.

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وتأتي حافظة لوحة المفاتيح مع موصلات جانبية تحاكي الإصدار السابق Tab S5e، كما تأتي بغطاء خلفي مميز بمغناطيس ليدعم تثبيت الجهاز اللوحي، ويضم الغطاء الخلفي وحدة واقية تعمل كمسند لتثبيت الجهاز بزواية العرض المفضلة للمستخدم.

ومن المتوقع أن ينطلق جهاز Galaxy Tab S6 برقاقة معالج Snapdragon 855، كما يضم بطارية مميزة بسعة 6840 mAh، ويأتي بشاشة AMOLED بحجم 10.5 إنش، أيضاً من المقرر أن يدعم الجهاز كاميرة خلفية مزدوجة، مع كاميرة أمامية واحدة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن موعد الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة لجهاز GALAXY TAB S6 اللوحي مع حافظة لوحة مفاتيح ظهر على التقنية بلا حدود.