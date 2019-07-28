دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة جديدة لشاشة الحماية لهاتف Mate 30 Pro توضح إنحناء أكبر في الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت أحدث التسريبات المصورة على التصميم المتوقع لهاتف Mate 30 Pro المرتقب، والذي ينطلق بنتوء مميز بحجم كبير، كما يأتي الهاتف بشاشة بإنحناء واضح في الحواف الجانبية.

تؤكد التسريبات المصورة الجديدة لشاشة الحماية الخاصة بهاتف Mate 30 Pro على النتوء كبير الحجم المميز لهذا الإصدار، حيث يظهر النتوء بحجم أكبر من النتوء المميز للتسريبات السابقة لشاشة الحماية.

وتشير التسريبات حتى الآن إلى أن النتوء العلوي في هاتف Mate 30 Pro سيأتي ب5 من الفتحات أو الثقوب، حيث تضم هذه الثقوب مستشعر كاميرة السيلفي، ومستشعر القرب، وأيضاً المكبر الصوتي، كما تشير بعض التوقعات إلى أن أحد الثقوب في النتوء سيضم مستشعر ToF لتقنية التعرف على الوجه ولدعم بعض الايموجي الخاص بالواقع المعزز والإفتراضي.

أيضاً من بين المواصفات التي تظهر في صور شاشة الحماية الخاصة بهاتف Mate 30 Pro الإنحناء الكبير في جانبي الشاشة، والذي يأتي بشكل أوضح في هذه التسريبات مقارنة بالتسريبات السابقة لشاشة الحماية في الهاتف، كما تأتي شاشة الحماية التي تظهر في الصور الجديدة بنقاء وتصميم زجاجي واضح ولامع وغير ضبابي.

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وتظهر الإنحناءات في شاشة الحماية ممتدة إلى نهاية الإطار مع توقعات بإنحناء إلى الداخل بنسبة قليلة، أيضاً في حالة صحة هذه التسريبات فمن المتوقع أن تختفي الإطارات الجانبية في تصميم هاتف Mate 30 Pro، كما تشير بعض التوقعات إلى إمكانية إختفاء الأزرار المادية من تصميم الهاتف.

يذكر أن التوقعات تشير إلى خطط هواوي للإعلان عن سلسلة Mate 30 خلال بضعة أشهر من الآن، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول مواصفات هواتف هواوي المميزة في مزيد من التسريبات خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة جديدة لشاشة الحماية لهاتف Mate 30 Pro توضح إنحناء أكبر في الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.