530 حاجا فلسطينيا يمرون عبر معبر رفح إلى الأراض المصرية

استقبل معبر رفح البري في شمال سيناء، الفوج الرابع من حجاج قطاع غزة، وعددهم 530 حاجا وحاجة، عبروا الأراض المصرية في طريقهم إلى الأراض المقدسة، عبر مطار القاهرة الدولي.
وقال مصدر مسؤول بمعبر رفح، إنه تم إنهاء إجراءات دخول الحجاج إلى الصالة المصرية، وتم توفير عددا إضافيا من السيارات لنقلهم إلى مطار القاهرة الدولي، للسفر إلى الأراض الحجازية لأداء فريضة الحج.
وأضاف المصدر، في بيان اليوم، أنه سيتم إعادة فتح المعبر في كلا الاتجاهين، الإثنين، لعبور المسافرين الفلسطينيين من الجانبين وإدخال المساعدات إلى القطاع، وتوفير جميع المستلزمات.
يذكر أن السلطات المصرية فتحت المعبر في اتجاه واحد، الخميس لمدة 4 أيام متتالية، لعبور الحجاج الفلسطينيين من قطاع غزة على عدة أفواج وصولا إلى مطار القاهرة.
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