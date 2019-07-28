شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية: إيقاف خمسة أشخاص لمحاولتهم الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبطت دورية تابعة للمركز البحري للحرس الوطني التونسي برادس من ولاية بن عروس ، 4 أشخاص بصدد التسلل لإحدى البواخر الراسية بالميناء التجاري بالمكان، وبالتحري معهم اعترفوا أنهم كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية باتجاه أوروبا.
وأكدت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها اليوم الأحد، أنه بمراجعة النيابة العامة أمرت للوحدة المذكورة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
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