شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستنكر حادث اطلاق النار فى أحد ملاعب نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الكويت عن استنكارها، لحادث إطلاق النار الذي وقع في أحد الملاعب بمنطقة بروكلين بمدينة نيويورك، وأودى بحياة شخص واصابة آخرين.

جاء ذلك خلال برقية عزاء بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا هذا الحادث الإجرامي الذي استهدف الأبرياء الآمنين، راجيا للضحية الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس الأمريكي.