شكرا لقرائتكم خبر عن وزير عمانى: السلطنة وإيران تتعاونان فى تنظيم حركة المرور بمضيق هرمز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية فى سلطنة عمان اليوم الأحد بعد اجتماع مع مسؤولين إيرانيين فى طهران إن السلطنة وإيران تتعاونان فى تنظيم حركة المرور فى مضيق هرمز.

وأضاف يوسف بن علوى في مقابلة مع التلفزيون العمانى الرسمي أن هناك حاجة لأن تحافظ جميع الأطراف على الاتصال لتجنب المزيد من الحوادث فى أكثر ممرات الشحن البحرى ازدحاما فى العالم.