شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يدمر جزءا من مشروع سياحى قرب الموقع الأثرى بشمال نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، جزءا من مشروع سياحى، قرب الموقع الأثرى فى بلدة سبسطية شمال نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة للمرة الثالثة خلال 24 ساعة، ودمرت جزءا من مشروع سياحي، يهدف إلى إعادة تأهيل ساحة البيدر قرب الموقع الأثرى، الذى يقع فى مناطق مصنفة "ب".

وأضاف أن قوات الاحتلال جرفت ما أنجز من المشروع الممول من قبل التعاون البلجيكى، بإدارة صندوق تطوير البلديات واللجان الوزارية المختصة.

وفى سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 14 فلسطينيا من محافظتى القدس وبيت لحم بالضفة الغربية.

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وذكر نادى الأسير، فى بيان صحفي، أن الاحتلال اعتقل 8 من بلدة العيسوية فى القدس، من بينهم الطفل عماد جراح ناصر (12 عاما).. إضافة إلى 3 من كل من بلدة الرام فى القدس، ومحافظة بيت لحم.

فى سياق آخر، نصب أهالى حى واد الحمص بقرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، خيمة قرب ركام المبانى التى هدمها الاحتلال فى المنطقة قبل أيام.. وكان مواطنون سبقوا ذلك بنصب خيام للمبيت لعائلتى عبيدية وأبو هدوان، بعد تدمير منازلها، أعقبها اقتحام لقوات الاحتلال للمنطقة والتهديد بهدم الخيام.

وقالت مصادر فلسطينية فى الحى إنه وأمام إصرار العائلات على عدم إزالة الخيام، أصدرت قوات الاحتلال أمرا عسكريا بالسماح بإقامة هذه الخيام للمبيت فقط وليس للاعتصام.

يذكر أن قوات الاحتلال هدمت الاثنين الماضى 11 بناية تضم نحو 77 شقة سكنية فى واد الحمص، وتقع معظمها فى المناطق المصنفة "أ" الخاضعة للسيطرة الفلسطينية.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية العام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".