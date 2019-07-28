شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة نقيب بالكويت للتحقيق فى اتهامه بتزوير شهادته الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحالت الكويت نقيباً للتحقيق بتهمة تزوير شهادة جامعية، وبحسب الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالكويت تمت إحالة النقيب فى وزارة الداخلية إلى النيابة العامة بتهمة تزوير شهادته.

ووفقا لـ صحيفة القبس الكويتية أن رجال المباحث توصلوا الى معلومات تفيد بأن النقيب نال شهادته بالتزوير من كلية التجارة في إحدى الجامعات المصرية عام 2013، وبموجبها التحق بكلية الشرطة، وأصبح ضابط اختصاص.

وكشفت التحقيقات في القضية ان شخصاً آخر مصري الجنسية، يقضي عقوبة حالية في السجن المركزي بالكويت، هو من ساعد النقيب في تزوير شهادته. واعترف النقيب بالتحقيق معه بأنه حصل على شهادته من المتهم المصري، وانه لم يدرس في أي جامعة بالخارج، ولم يقدم اختبارات، وقد جرت إحالته إلى النيابة العامة.