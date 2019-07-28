شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استقبالها 777 قائمة.. انتخابات تونس تنتهى غدا من قبول ترشحات "التشريعية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، غدًا من استقبال أوراق قبول الترشحات للانتخابات التشريعية. Advertisements واستقبلت الهيئة حتى الآن 777 قائمة فى جميع فروعها منذ انطلاق قبول الطلبات 22 يوليو الجارى، وفق ما صرح به نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر لوكالة تونس افريقيا. وأشارت اللجنة أنه من جملة المطالب المودعة لديها تلقت الهيئات الفرعية 387 قائمة حزبية و311 مستقلة و79 قائمة ائتلافية، قدموا مطالبهم فى 33 هيئة فرعية بمعدل 24 قائمة فى كل هيئة.

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