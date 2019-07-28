الارشيف / اخبار الخليج

مصور سعودى يلتقط صورا لثقافات وعادات شعوب أكثر من 30 دولة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصور سعودى يلتقط صورا لثقافات وعادات شعوب أكثر من 30 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسة المصور السعودى هشام الحميد، صورا لأكثر من 30 دولة. قام خلالها بتصوير المواضيع التي تتضمن "الثقافات، والقبائل، والديانات".

Untitled_Sipa
 

 

وأشار المصور السعودى فى حديث لشبكة "سى ان ان" الإخبارية، إلى أنه يقوم بزيارة البلدان التي قد لا يسافر إليها الأشخاص بالضرورة بهدف قضاء إجازاتهم السنوية، مؤكداً أنه يبحر في عالم مختلف في كل مرة يزور فيها بلداً جديداً، فقال: "لا أقضي رحلتي بين زوايا الفنادق وأماكن الاستجمام، بل أكون بالقرب من سكان البلاد التي أزورها".

 

وللتقرّب من الشعوب التي يوثقها، يقوم المصور بقضاء الوقت معهم بدءاً من منازلهم وصولاً إلى مدارسهم، وذلك لفتح باب الحديث الشيق، بحسب ما قاله.

 

كما يمر المصور أيضاً بأماكن التعبد، مضيفاً أنه لا بأس في احتساء المشروب الساخن معهم، أو حتّى المبيت لديهم.

IMG_7216
 

وخلال الوقت الذي قضاه على درب السفر، صادف المصور قبائل تتميز بعادات وتقاليد مثيرة للاهتمام، مثل احتفالية بلوغ الأولاد سن الرشد لدى قبائل الـ"هامر" في وادي "أومو" بإثيوبيا.

 

وتتضمن بعض مراسم الاحتفال عبور الولد البالغ ظهر عدد من الأبقار 5 مرات دون السقوط.

IMG_3432_Sipa
 

ويُمنح الولد 5 فرص للإعادة في حال تعثّره، وفي حال عدم نجاحه، فإنه يصبح عاراً على أهله والقبيلة، وفي حال نجاحه، فيكون الأمر مصدر احتفالية عظيمة، ويُعتبر الولد بمثابة رجل يُعتمد عليه، وفقاً لما قاله المصور.

Advertisements

 

وتعيش 6 قبائل في وادي "أومو" حياةً بدائية، وبعيدة عن مظاهر التمدن، إذ لا يستخدم أفرادها الكهرباء أو الأجهزة الإلكترونية على سبيل المثال.

 

ولدى رؤيتهم، سترى الشباب وهم يتزينون بالطين الأبيض على أجسامهم، بينما تقوم نساء القبائل بوضع الزهور على رؤوسهن.

IMG_2693_nationa
 

ويحرص المصور على القيام بـ3 رحلات كحد أدنى كل عام، إذ ما زال لديه العديد من الوجهات التي يرغب في زيارتها في المستقبل، مثل القبائل التي تعيش في سيبيريا، كما أنه يحلم بزيارة قبائل غينيا الجديدة بالقرب من أستراليا.

IMG_1011

 

ولخص الحميد شغفه بما يقوم به قائلاً: "العالم يستمر والشعوب لا تنتهي، وكل ما أقوم به هو مجرد شغف لاستكشاف العالم، ولو كان بإمكاني أن أجوب العالم كله لفعلت".

f34715_01a0d02bf60641999662d91724e57c43_mv2_d_5616_3744_s_4_2
 

جدير بالذكر أن الحميد نال لقب مصور ناشيونال جيوغرافيك لعام 2018.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصور سعودى يلتقط صورا لثقافات وعادات شعوب أكثر من 30 دولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا