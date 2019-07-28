السودان .. "حميدتي" يزور القاهرة مساء الأحد (مصدرللأناضول)

السودان/ بهرام عبد المنعم/ الخليج 365-

يتوجه نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، وفق مصدر مسؤول.

وقال مصدر عسكري، بالقصر الرئاسي، للأناضول، طالبا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح للاعلام‎، إن حميدتي؛ سيجري مباحثات رسمية، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضح المصدر ذاته، أن الزيارة الرسمية تستغرق يومين.

وتأتي زيارة حميدتي للقاهرة، التي لم تعلن بعد من الجانب السوداني، بعد ساعات من عودته من جوبا، عقب زيارة استمرت يومين، للقاء الرئيس سلفاكير ميارديت، وممثلين عن الحركة الشعبية/ شمال (مسلحة).

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ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل "الحركة الشعبية/ قطاع الشمال" الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق).

وتعد تلك الزيارة التي لم تعلن القاهرة عن تفاصيلها حتى الساعة 12:00 ت.غ هي الأولى لحميدتي لمصر، ولثالث مسؤول سوداني رفيع المستوى خلال نحو شهرين.

وسبق أن زار الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، القاهرة، في مايو/آيار الماضي، والتقى السيسي.

ويتولي المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الذي تؤيده مصر، السلطة عقب عزل الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وتأتي تلك الزيارة بعد أيام من زيارة رئيس أركان الجيش السوداني، الموقوف حاليا هاشم عبد المطلب أحمد بابكر، للقاهرة،ولقاءه السيسي، في 17 يوليو/ تموز الجاري، والذي اتهمته السلطات السودانية لاحقا بتدبير محاولة انقلاب بالبلاد.

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