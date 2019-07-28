الإعلان عن #وظائف بهيئة تنمية الصادرات السعودية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع صندوق (هدف) من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر وظيفة شاغرة للرجال والنساء لحملة البكالوريوس في تخصص (التسويق)، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي تسويق) من خلال برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي تسويق.

وصف التدريب:

– وضع استراتيجيات التسويق وتنفيذها، وتحليل بيانات أبحاث السوق، وتقديم المشورة الاستراتيجية، وتصميم حملات تسويق خاصة وإدارتها.

– وسيكون التدريب في إدارة التواصل المؤسسي.

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الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في تخصص التسويق.

3- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة للتقديم.

4- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

موعد التقديم:

– التقديم متاح حالياً وينتهي بتاريخ 1441/01/21هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي: اضغط هنا