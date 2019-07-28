الصحة تجهز 16 مختبر وبنك دم في #مكة_المكرمة و #المشاعر_المقدسة

الخليج - واس

جهزت وزارة الصحة جميع أقسام المختبرات وبنوك الدم بالمشاعر المقدسة (منى ــ عرفات)، حيث تم تشغيل عدد 8 مختبرات طبية، و8 بنوك دم بأحدث الأجهزة الطبية العالمية وبأيدي سعودية من أطباء وأخصائيين في علوم المختبرات المختلفة، وذلك لخدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام 1440هـ.

وأوضحت الصحة أن المختبرات تقوم بإستقبال العينات وإصدار النتائج بنظام دقيق جداً يضمن سلامة جميع النتائج المخبرية وبرنامج جودة خارجية من قبل شركة عالمية خاصة برامج ضبط الجودة، مفيدة بأنه تم تجهيز مختبر التشخيص الجزيئي بمستشفى شرق عرفات، الذي تتوفر بها الفحوصات التأكيدية للأمراض المعدية لفيروسات كورونا والانفلونزا المستجدة، حيث تتوفر جميع المحاليل والكواشف المخبرية وتعمل بأيدي سعودية من أطباء وأخصائيين مختبرات طبية بنسبة مئة في المائة 100% ولله الحمد.

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وبينت أن المختبر يقوم بخدماته لحجاج بيت الله تعالى بمشعري منى وعرفات، حيث تصدر النتائج خلال مدة وجيزة جداً وفق برتوكول عالمي ومعايير معتمدة ويشرف عليها لجنة المختبرات وبنوك الدم بالحج لعام 1440هـ.

وفي ذات السياق شكلت “الصحة” لجنة خاصة بالمتابعة والإشراف على المختبرات وبنوك الدم بمسمى (لجنة الإشراف الفني على المختبرات وخدمات نقل الدم لحج عام 1440هـ)، حيث تقوم بمتابعة وتشغيل المختبرات وبنوك الدم وتأمين جميع الفحوصات التخصصية والطارئة لحجاج بيت الله الحرام من خلال خطة موضوعة تشمل عدة مراحل وهي: مرحلة الاستعداد المبكر لأعمال الحج، ومرحلة التجهيز والتموين الطبي، ومرحلة التشغيل والقوى العاملة، ومرحلة الانتهاء وتسجيل الملاحظات بعد أعمال الحج.

وفي نفس السياق تقوم مستشفيات المشاعر المقدسة بتنظيم عدد من حملات التبرع بالدم تبدأها بمنسوبيها المنتدبين للعمل بمستشفيات المشاعر لتأمين بنوك الدم بالعدد من وحدات الدم ومشتقاته اللازمة قبل وصول الحجاج للمشاعر المقدسة.