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© REUTERS / HANDOUT
ونفى المتحدث، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، ما نشرته جماعة أنصار الله عن استهداف مطار نجران، مؤكداً أن "التحالف العربي يتعامل بحزم مع المواقع التي تنطلق منها الطائرات المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي".
وقال إن "التحالف يسعى للقضاء على الإرهاب الذي تمارسه ميليشيات الحوثي الإرهابية، موضحا أنها تمارس عمليات القتل خارج إطار القانون".
وكانت جماعة الحوثيين قالت إنها "شنت عمليتين هجوميتين بطائرات مسيرة مفخخة من نوع (قاصف كا - 2) استهدفتا غرف التحكم والسيطرة ومرابض الطائرات في مطار نجران جنوب غربي السعودية".
كما أعلنت المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله، العميد يحيى سريع، إطلاق صاروخ باليستي على مركز لقيادة التحالف في نجران. وقال إن أنصار الله استهدفت مقر قيادة التحالف جنوبي سقام في نجران بصاروخ باليستي قصير المدى، مشيرا إلى أن الصاروخ الباليستي المطلق أصابه هدفه بدقة عالية.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي يعلن إحباط محاولة حوثية لاستهداف مدينة نجران السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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