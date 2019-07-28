الجيش اليمني يحبط تسلل مجموعة من مسلحي "أنصار الله" بشمال صعدة

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مدير المركز الاعلامي في محور آزال المقدم فائز الصعدي، قوله إن "عناصر من مليشيا الحوثي نفذت عملية تسلل باتجاه مواقع شرق مديرية باقم شمال صعدة". وأكد الصعدي "إحباط تسلل الحوثيين، ومقتل وجرح العشرات من عناصرهم وتكبيدهم خسائر كبيرة في العتاد". وسيطرت قوات الحكومة الشرعية، أمس السبت، على تبة نايف الاستراتيجية وعدد من المواقع المحيطة بها في مديرية باقم، عقب مواجهات عنيفة مع جماعة أنصار الله. حسب موقع الجيش اليمني.

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