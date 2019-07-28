طهران ترحب بتصريحات مندوب السعودية الأممي

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نصر المجالي: رحبت الحكومة الايرانية بالتصريحات الاخيرة لمندوب السعودية في الامم المتحدة حول اجراء محادثات بين البلدين. كما تعهدت بإرسال صحفية لإجراء مقابلة مع وزير الخارجية الأميركي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، اليوم الاحد: نرحب بتصريحات المندوب السعودي ونعتقد أنه ينبغي أن يصاحبها إجراء عملي، حيث دعونا دائما الى استقرار وأمن بلدان المنطقة، ونحن نحترم العلاقات الثنائية والمعاهدات الأمنية.

واضاف: "ان السعودية بامكانها ان تؤدي دورا مستقلا، ومن وجهة نظرنا نعتبر التصريحات السعودية الاخيرة ايجابية، ونحن بدورنا ندعو الى ضمان أمن بلدان المنطقة، وبطبيعة الحال فان هذا الامر مرتبط بسلوك السعودية في المستقبل".

مقابلة بومبيو

وعلى صعيد متصل، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن طهران مستعدة لإرسال الصحفية مرضية هاشمي، والتي احتجزت في واشنطن سابقا، لإجراء مقابلة مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

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وقال ربيعي، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن "بومبيو طلب إجراء مقابلة مع وسائل الإعلام الإيرانية ردا على مقابلات ظريف، نحن لا مشكلة لدينا يمكن أن نرسل له السيدة مرضية هاشمي لإجراء مقابلة معه"، وذلك حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أعلن أنه مستعد للسفر إلى إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات. وقال بومبيو في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ "بالتأكيد إذا كان الأمر كذلك، يسعدني أن أذهب إلى هناك... سأرحب بفرصة التحدث مباشرة مع الشعب الإيراني".

وتصاعدت التوترات في الخليج، لاسيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في مايو، ويونيو الماضيين وهو ما تنفيه طهران.

وقال بومبيو، إن الرئيس دونالد ترمب مستعد لإجراء محادثات مع طهران دون شروط مسبقة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تريد من إيران أن "تأتي للطاولة" من أجل التفاوض.

وقال مساعد رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رئيس قسم الاعلام الاجنبي بيمان جبلي ان قناة "برس تي في" لم تتلق لحد الان أي طلب لاجراء مقابلة مع وزير الخارجية الاميركي وليس لديها أي برنامج بهذا الخصوص.