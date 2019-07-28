البحرين تكشف تفاصيل محاولة الاعتداء على سفارتها في لندن

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"الخليج 365" من بيروت: كشفت سفارة البحرين لدى بريطانيا السبت عن تفاصيل حادثة الاعتداء على مبناها في لندن، نفذه شخص أراد الدفاع عن أشخاص مدرجين على لوائح الإرهاب لدى السلطات البريطانية.

نشرت وكالة أنباء البحرين بيانًا أصدرته السفارة قالت فيه: "ألقي القبض يوم أمس (الحمعة) على أحد الأشخاص بتهمة التعدي على مبنى سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة في لندن نتيجة للاقتحام غير المصرح به على سطح السفارة".

وتابع بيان سفارة المنامة لدى لندن: "استُدعيت الشرطة من قبل السفارة ثم أُلقي القبض على الشخص والذي نُقل فورًا إلى مركز شرطة ويستمنستر؛ حيث تجدر الإشارة إلى أنه أُلقي القبض مسبقًا على المدعو المدان بنفس الجريمة في عام 2012".

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أضافت السفارة في بيانها: "أما بشأن الحادثة، فقد تعدى على سطح السفارة بغرض دعم أعضاء تابعين لمنظمات إرهابية مدرجين بقوائم الارهاب في المملكة المتحدة، وكان المدعو قد هدد بالقفز من على سطح السفارة قبل أن يتدخل موظفو السفارة لكبح ما قام به حرصًا على سلامته، إلى أن وصلت الشرطة".

وأكدت المنامة أنه بموجب القانون الدولي وقانون بريطانيا، فإن المرافق الدبلوماسية محمية، وأن هذا الشخص لم يلتزم كل تلك القوانين.

وأتى البيان لإيضاح ما حصل في السفارة، بعدما تداول ناشطون على "تويتر" مقطع فيديو للناشط البحريني موسى الستراوي واقفًا على سطح سفارة بلاده في لندن، مهددًا بالانتحار احتجاجًا على حكم إعدام بحرينيين اثنين متهمين بالإرهاب.

وبعد تداول صور تبين الحضور الكثيف للشرطة البريطانية في محيط السفارة، تبين أن الشرطة البريطانية دخلت إلى السفارة لإنزال الناشط عن السطح حفاظًا على حياته.

