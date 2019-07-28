مقتل وإصابة العشرات من المليشيا الحوثية فى صعدة باليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الجيش اليمنى، اليوم الأحد، من إحباط عملية تسلل قامت بها عناصر من المليشيا الحوثية شرق مديرية باقم بمحافظة صعدة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا.
وأكد مدير المركز الإعلامى بمحور آزال بجبهة باقم فى صعدة المقدم فائز الصعدى - فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن قوات الجيش بمحور آزال أحبطت عملية تسلل قامت بها عناصر من مليشيا الحوثى شرق باقم، ما أدى إلى تكبدهم خسائر كبيرة فى العدة والعتاد.
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