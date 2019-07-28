شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: تصريحات مستشار أردوغان المسيئة للإمارات لصحافة قطر لا تستحق الرد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة " عكاظ "السعودية أن وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى الدكتور أنور قرقاش، قال عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن تصريح مستشار الرئيس التركي للصحافة القطرية والمسيء للإمارات والمملكة العربية السعودية لا يستحق الرد.
وأضاف قرقاش: كيف تدعى أنك تنهى عن تصرف وأنت غارق فيه حتى شعر رأسك؟
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