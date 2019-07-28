شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدشن مبادرة "تعظيم المسجد النبوى" لرفع مكانته فى قلوب زائريه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن وكيل الرئيس العام لشئون المسجد النبوي د. محمد بن أحمد الخضيري مبادرة "تعظيم المسجد النبوي" ضمن مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة".

وبحسب الرياض السعودية، التقى وكيل رئيس شئون المسجد النبوي بالزوار، وشارك في تقديم الهدايا لهم، وشكر الإدارات المشاركة في مبادرة "خير أمة" والقائمين عليها لتحقق المبادرة أهدافها، وأشاد بوصول عدد الفعاليات التي قدمتها مختلف الإدارات في الوكالة إلى أكثر من 80 فعالية خلال الربع الأول من إطلاق المبادرة في شعبان الماضي.

ورفع شكره للأمير فيصل بن سلمان على متابعته المستمرة لتنفيذ مبادرة القيم والأخلاق لتحقق الأهداف السامية لها، وعنايته وحرصه على استمرارها.

جدير بالذكر، أن مبادرة "تعظيم المسجد النبوي" تنفذ فعالياتها في الساحات الجنوبية والتي تتمثل في عروض مرئية، وكلمات توجيهية بلغات عدة، وتوزيع الهدايا لزائري المسجد النبوي على مدار 3 أيام، وتسعى لتعظيم الحرم الشريف في قلوب زائريه.