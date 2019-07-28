شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: وصول 588,509 حجاج إلى المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ إجمالي عدد الحجاج، الذين وصلوا إلى المدينة المنورة أمس 588,509 حجاج، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج، التى تصدرها وحدة الإعلام بلجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وبحسب صحيفة الرياض السعودية، أظهرت الإحصائية أن 437,838 حاجاً غادروا المدينة المنورة، متوجهين إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام، فى حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين فى المدينة المنورة أمس 150,640 حاجاً.