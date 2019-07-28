الحكومة اليمنية تحذر من تجنيد الطلبة

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وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، قرار الحوثيين "خطوة خطيرة"، ضمن ما وصفته بـ"مخطط تجريف العملية التعليمية وتسريح الكادر التعليمي واستبداله بكوادر غير مؤهلة"، وذلك بحسب "العربية".
© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD
كما دعت الحكومة جميع المدرسين والطلاب إلى عدم التعامل مع هذه القرارات كونها صادرة عن سلطة غير شرعية.
وقالت إن هدف الحوثيين من وراء القرار هو تخريج "جيل من الأميين والجهلة الذين يسهل السيطرة والتأثير عليهم".
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