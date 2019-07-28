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الحكومة اليمنية تحذر من تجنيد الطلبة

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وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، قرار الحوثيين "خطوة خطيرة"، ضمن ما وصفته بـ"مخطط تجريف العملية التعليمية وتسريح الكادر التعليمي واستبداله بكوادر غير مؤهلة"، وذلك بحسب "العربية".

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD

وطالبت الحكومة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، بالضغط على "أنصار الله" للنأي بالعملية التعليمية عن الصراع والتوظيف السياسي، والتدخل لوقف هذه الممارسات، مستنكرة الصمت الدولي على ممارسات الحوثيين التي قالت إنها "تهتك النسيج الاجتماعي والتعايش بين اليمنيين".

كما دعت الحكومة جميع المدرسين والطلاب إلى عدم التعامل مع هذه القرارات كونها صادرة عن سلطة غير شرعية.

وقالت إن هدف الحوثيين من وراء القرار هو تخريج "جيل من الأميين والجهلة الذين يسهل السيطرة والتأثير عليهم".

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